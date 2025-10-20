European DARTS CHAMPIONSHIP LIVE AUF JOYN
Luke Littler verspottet Florian Wirtz: So jubelte er nach United-Sieg gegen FC Liverpool
Luke Littler ist bekennender Manchester-United-Fan und hat nach dem Sieg gegen den FC Liverpool ein perfektes Opfer gefunden. Dabei machte er sich über die Statistik von Florian Wirtz lustig.
Luke Littler hat in seiner Instagram-Story gegen Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz geschossen. Der 18-jährige Darts-Weltmeister machte sich über Wirtz’ bisher schwierigen Start beim FC Liverpool lustig, der in Premier League und Champions League noch ohne Scorerpunkt geblieben ist.
Littler, großer Fan von LFC-Rivale Manchester United, feierte gleichzeitig den späten Siegtorschützen Harry Maguire, der den "Red Devils" in der 84. Minute das 2:1 bescherte.
In seiner Story präsentierte "The Nuke" einen Vergleich der beiden bisherigen Saisonbilanzen von Wirtz und Maguire. Demnach kommt der Offensivstar in 678 Einsatzminuten auf keine Torbeteiligung, der Abwehrspieler dagegen in 362 Spielminuten auf bereits zwei.
Liverpool kassierte damit die vierte Pflichtspielniederlage in Folge und rutschte innerhalb von nur zwei Spieltagen von der Tabellenspitze auf Rang drei ab.
In den jüngsten Spielen hatten die "Reds" vor allem in der Offensive Probleme. Wirtz konnte sich bisher kaum in Szene setzen, und auch Mo Salah, Torschützenkönig der vergangenen Saison, ist noch nicht der gewohnte Torgarant: In den acht Saisonspielen gelangen ihm erst zwei Treffer.
Champions League: Florian Wirtz und Liverpool müssen gegen Eintracht Frankfurt ran
Am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) trifft Liverpool in der Champions League auf Eintracht Frankfurt. Beide Teams holten aus ihren vergangenen fünf Pflichtspielen jeweils nur einen Sieg und stehen daher unter Druck.
In der Königsklasse haben beide Teams bislang genau die gleiche Bilanz: ein Sieg, eine Niederlage. Liverpool steht aktuell im Tabellenmittelfeld, und eine weitere Niederlage würde das Team von Trainer Arne Slot noch weiter ins Hintertreffen geraten lassen.
