0,1 Sekunden Rückstand: Preuß Zweite im Einzel von Östersund

Anzeige

Franziska Preuß hat bei ihrer Rückkehr in den Biathlon-Weltcup knapp einen sensationellen Sieg verpasst. Im Einzel über 15 km im schwedischen Östersund belegte die 29-Jährige nach einer perfekten Schießleistung den zweiten Platz. Zur Siegerin Lisa Vittozzi aus Italien (44:03,9 Minuten/1 Fehler), im vergangenen Winter Gewinnerin der kleinen Kristallkugel in dieser Disziplin, fehlten am Ende lediglich 0,1 Sekunden.

"Ich bin super zufrieden, vor allem mit der Leistung am Schießstand. Es hat richtig Spaß gemacht", sagte Preuß nach dem Rennen am ARD-Mikrofon: "Die 0,1 sind natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich bin jetzt erstmal erleichtert."

Hinter Preuß rundeten Vanessa Voigt mit Platz drei (0/+10,1) und Sophia Schneider (1/+1:01,0 Minuten) als Fünfte das überragende Ergebnis der Mannschaft des Deutschen Skiverbandes (DSV) ab. Janina Hettich-Walz (3/+3:02,9) erreichte Rang 23, Hanna Kebinger belegte an ihrem 26. Geburtstag Platz 38 (3/+4:05,5). Nachwuchstalent Selina Grotian (7/+7:30,0) wurde 77.

Für Preuß ist Platz zwei ein märchenhaftes Comeback. Im vergangenen Winter hatte sie nach zahlreichen Krankheiten und Verletzungen die Notbremse ziehen müssen und die Heim-WM in Oberhof verpasst. Nach ihrer langen Zwangspause jubelte Preuß nun über ihren ersten Podestplatz in einem Einzel.

Nach dem Auftakt-Wochenende bleibt der Biathlon-Zirkus in Östersund. Für die Frauen geht es bereits am Mittwoch weiter, es wartet die erste Staffel des Winters (15.20 Uhr/ZDF).