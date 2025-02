15.000 Fans beim "Vorprogramm": Trondheim-WM schon ein Fest

15.000 jubelnde Fans bei einem inklusiven Rennen, rauschende Party-Stimmung mit einem begeisterten Kronprinzen Haakon und seiner Kronprinzessin Mette-Marit schon im Rahmenprogramm: Die Nordische Ski-WM in Trondheim hat am Morgen des zweiten Wettkampftages erneut Maßstäbe in Sachen Stimmung gesetzt - weit vor dem ersten offiziellen Wettbewerb des Tages. Die Titelkämpfe entwickeln sich frühzeitig zum Wintermärchen.