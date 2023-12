16. Sieg: Perfekter Auftakt für Snowboarderin Hofmeister

Anzeige

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat einen perfekten Auftakt in die Weltcup-Saison hingelegt. Die dreimalige Gesamtsiegerin holte sich im italienischen Carezza ihren 16. Erfolg in einem Einzelrennen, den 14. in der olympischen Disziplin Parallel-Riesenslalom.

Die rasende Polizistin Hofmeister (27) setzte sich im Finale gegen die Olympia-Zweite Daniela Ulbing aus Österreich durch. Im Halbfinale schaltete sie Weltmeisterin Miki Tsubaki (Japan) aus.

"Es war ganz schön glatt und tricky", sagte Hofmeister, "aber es hat einigermaßen gut hingehauen von der Technik her. Dass es für den Sieg gereicht hat, ist Wahnsinn, einfach krass!" Cheyenne Loch und Melanie Hochreiter blieben bereits im Achtelfinale hängen.

Stefan Baumeister, der in der Vorbereitung mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, verpasste in der Qualifikation den Einzug in die K.o.-Duelle um 0,07 Sekunden und belegte Rang 19. Den Tagessieg bei den Männern holte sich der Italiener Maurizio Bormolini.