19,51: Lyles mit Topzeit ins WM-Finale

US-Sprintstar Noah Lyles hat bei der Jagd nach seinem vierten WM-Titel in Serie über 200 m die nächste Hürde gemeistert. Der 28-Jährige rannte in seinem Halbfinale ganz starke 19,51 Sekunden und zog mit der neuen Jahresweltleistung als Schnellster in den Endlauf am Freitag (15.06 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) ein. Vier WM‑Titel in Folge über 200 m holte bisher nur Weltrekordler Usain Bolt.

Mit dem jungen Jamaikaner Bryan Levell (19,78), Kenneth Bednarek (USA/19,88) und Olympiasieger Letsile Tebogo (Botswana/19,95) schafften es auch die anderen Mitfavoriten ins Finale. Australiens "Wunderkind" Gout Gout (17) schied hingegen aus. Der neue 100-m-Weltmeister Oblique Seville war in Tokio nicht über die halbe Stadionrunde am Start.

Bei den Frauen verpasste Sophia Junk (Frankfurt) den Einzug ins Finale (Freitag, 15.22 Uhr MESZ), die deutsche Meisterin landete nach 22,71 Sekunden in ihrem Halbfinale auf Rang fünf.

Die neue 100‑m‑Weltmeisterin Melissa Jefferson‑Wooden (USA/22,00) kam ebenso souverän weiter wie Titelverteidigerin Shericka Jackson (Jamaika/21,99). 100-m-Olympiasiegerin Julien Alfred aus St. Lucia hatte verletzungsbedingt auf einen Start über 200 m verzichten müssen.

Die zweite deutsche Starterin Jessica‑Bianca Wessolly (Sindelfingen) war im Vorlauf ausgeschieden. Vor 26 Jahren hatte es zuletzt eine deutsche Sprinterin in ein WM-Finale über 200 m geschafft, Andrea Phillipp gewann damals sogar Bronze.