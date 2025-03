236 Meter: Nika Prevc fliegt zum Weltrekord

Die Slowenin Nika Prevc hat auf dem Monsterbakken in Vikersund einen Weltrekord im Skifliegen aufgestellt. Die 19-Jährige, die sich am Donnerstag vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup gesichert hatte, landete im Training am Freitag bei 236 m und flog damit weiter als die bisherige Rekordhalterin Silje Opseth (230,5 m). Die Norwegerin war vor einem Jahr sogar auf 236,5 m gesegelt, stürzte aber bei der Landung.

Prevc, deren Brüder Peter, Cene und Domen ebenfalls erfolgreich im Weltcup unterwegs sind oder waren, ist derzeit in der Form ihres Lebens. Die letzten sieben Weltcups gewann sie, auch bei der WM in Trondheim holte sie in beiden Einzelwettbewerben Gold. Das Fliegen in Vikersund ist Teil der Raw-Air-Tour.

Die Skiflugschanze in Norwegen ist prädestiniert für Weltrekorde, auch Nikas Bruder Peter (2015/250 m) und der aktuelle Rekordhalter Stefan Kraft aus Österreich (253,5 m) stellten ihre Bestmarken in Vikersund auf. Der weiteste Flug eines Skispringers gelang dem Japaner Ryoyu Kobayashi im April 2024 auf einer temporären Schanze in Island (291 m), der Ski-Weltverband verweigerte dem Sprung im Rahmen eines Sponsorenevents aber die Anerkennung als Weltrekord.

Das Skifliegen der Frauen ist noch eine junge Disziplin. Offizielle Wettbewerbe gibt es erst seit 2023. Der deutsche Rekord liegt bei 198,5 m, aufgestellt von Katharina Schmid. Selina Freitag kam am Freitag im Training auf 198 m.