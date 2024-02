400 m: Niederländerin Bol läuft Hallen-Weltrekord

Anzeige

Die niederländische Sprinterin Femke Bol hat ihren eigenen Hallen-Weltrekord über 400 m gebrochen. Bei den Landesmeisterschaften in Apeldoorn siegte die 23-Jährige am Sonntag in 49,24 Sekunden. Ihre bisherige Bestmarke (49,26) hatte sie im Vorjahr an gleicher Stelle aufgestellt.

Bol, Freiluft-Weltmeisterin über 400 m Hürden und 4x400 m, ist die große Favoritin auf ihrer Weltrekordstrecke bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow in zwei Wochen. Zweite hinter Bol wurde Lieke Klaver mit persönlicher Bestleistung (50,10).