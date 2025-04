50m-Strecken in LA: Peaty nimmt Olympia 2028 ins Visier

Der britische Schwimmstar Adam Peaty nimmt seine nächsten Olympischen Spiele ins Visier. Der 30-Jährige will in Los Angeles 2028 an den Start gehen, nachdem nun auch seine Weltrekordstrecke von 50m Brust in das Programm aufgenommen wurde. Die Sprint-Events seien nun hinzugefügt worden, schrieb Peaty bei Instagram, "was mein Vorhaben bekräftigt, bei meinen vierten Olympischen Spielen dabei zu sein".