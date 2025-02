7,07 Meter in Karlsruhe: Mihambo springt Meetingrekord

Zweiter Wettkampf, erster Siebenmetersprung der Saison: Malaika Mihambo hat beim Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe ihre Hallenbestleistung eingestellt. Die Olympiazweite von der LG Kurpfalz kam in der Europahalle im Weitsprung auf 7,07 m und gewann souverän vor Mikaelle Assani (Baden-Baden/6,79). Mihambo knackte damit auch den Meetingrekord von Olympiasiegerin Heike Drechsler, die 1994 7,06 m gesprungen war.

"Ich habe mich sehr gefreut, ich hatte nicht damit gerechnet, hier meine persönliche Bestleistung einzustellen und Weltbestleistung zu springen", sagte Mihambo und fügte hinzu: "Es hatte sich aber angedeutet. Ich bin sehr gut drauf und freue mich, dass ich fit bin."

Bei ihrem Saisoneinstieg im Januar in Dortmund war sie mit 6,79 m bereits sehr zufrieden gewesen, es war ihr erster Start nach dem Corona-Drama der Sommerspiele in Paris, als sie geschwächt Silber gewonnen hatte. Anschließend musste sie mit dem Rollstuhl aus dem Stadion gefahren werden - und absolvierte anschließend keine Wettkämpfe mehr. Die Ex-Weltmeisterin und Tokio-Olympiasiegerin hatte bis in die Adventszeit mit den Folgen ihrer Corona-Infektion zu kämpfen.

In Karlsruhe sprangen Mihambo und Co. noch traditionell vom Balken ab, beim Istaf-Indoor-Meeting in Düsseldorf am Sonntag (ab 11.35 Uhr/Livestream auf sportschau.de) könnte es dann dank der "Take-off-Zone" noch weiter gehen. Statt des klassischen 20-Zentimeter-Balkens steht Mihambo und den anderen Springerinnen dann ein 40 Zentimeter langer Bereich für den Absprung zur Verfügung.

"Ich bin gerne bereit, das auszuprobieren", sagte die Europameisterin: "Es ist gut, sich immer wieder Gedanken zu machen, wie wir die Leichtathletik weiterentwickeln können. Dafür sind Tests wichtig. Man muss einfach verschiedene Sachen ausprobieren, um entscheiden zu können: Ist es sinnvoll? Ist das spannend? Wird es dadurch besser?"