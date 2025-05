Ab 2026: MotoGP führt Harley-Serie ein

Die Motorrad-WM gliedert einen großen Namen in ihr Rennprogramm ein. Harley-Davidson bekommt ab dem kommenden Jahr eine eigene Rahmenserie, das teilte die MotoGP am Samstag mit. Zum Einsatz kommen dort nicht die legendären Chopper mit den ausladenden Lenkern, sondern Maschinen im Bagger-Style mit höherem Sitz und Koffern am Heck.