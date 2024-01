Abfahrt in Wengen: Odermatt Schnellster im ersten Training

Anzeige

Der Schweizer Marco Odermatt hat im ersten Training für die beiden Weltcup-Abfahrten am Donnerstag und Samstag in Wengen die Bestzeit vorgelegt. Der 26 Jahre alte Weltcup-Dominator lag auf der 4270 Meter langen Strecke am Lauberhorn 0,05 Sekunden vor dem Amerikaner Jared Goldberg. Schnellster der sechs deutschen Starter war Romed Baumann (+2,63 Sekunden).

Am Donnerstag wird bei Odermatts Heimspiel zunächst die in Beaver Creek/USA ausgefallene Abfahrt nachgeholt. Einem Super-G am Freitag folgen das klassische Lauberhorn-Rennen am Samstag sowie der Slalom am Sonntag. Odermatt ist Weltmeister in der Abfahrt, im Weltcup ist er in der alpinen Königsdisziplin aber noch sieglos.