Abgesagte Abfahrt von Garmisch wird in Kvitfjell nachgeholt

Der Ski-Weltverband FIS hat einen neuen Austragungsort für die am Sonntag abgesagte Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen gefunden. Das Rennen, das wegen Nebels an den Trainingstagen nicht stattfinden konnte, soll nun am 7. März im norwegischen Kvitfjell ausgetragen werden. Das gab die FIS am Montag bekannt.