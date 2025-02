Achter DM-Titel in Folge: Mihambo mit Rückenwind zur Hallen-EM

Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat sich zum achten Mal in Serie zur deutschen Hallenmeisterin gekrönt. Die Tokio-Olympiasiegerin flog am Sonntag in der ausverkauften Helmut-Körnig-Halle in Dortmund nach überstandenen gesundheitlichen Problemen auf solide 6,79 m. Zweite wurde Mikaelle Assani mit 6,57 m vor Sandrina Sprengel (6,47).

"Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich lag letzte Woche noch mit Fieber im Bett. Von daher bin ich froh, dass ich so fit bin, um hier wieder an den Start zu kommen. Ich habe aber gemerkt, dass ich technisch ein paar Fehler gemacht habe", sagte Mihambo in der ARD.

Mihambo kam zwei Wochen vor der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn nicht an ihre Weltjahresbestleistung von 7,07 m heran, die sie Anfang des Monats in Karlsruhe aufgestellt hatte. Dennoch zeigte die 31-Jährige von der LG Kurpfalz nach einem Infekt, der ihren Start beim ISTAF Indoor in Berlin in der Vorwoche verhindert hatte, aufsteigende Form.

Mihambo und Assani lieferten sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Im ersten Versuch sprangen beide auf 6,48, nach dem dritten Versuch führte Mihambo mit nur einem Zentimeter vor ihrer Konkurrentin aus Baden-Baden. In der zweiten Wettkampfhälfte fand sich die zweimalige Weltmeisterin dann besser zurecht. Der beste Sprung gelang Mihambo, die alle sechs Versuche nutzte, im fünften Durchgang.

Die DLV-Athletinnen und -Athleten nutzten die DM als Standortbestimmung für die EM-Titelkämpfe in den Niederlanden (6. bis 9. März). Die Hallen-WM im chinesischen Nanjing (21. bis 23. März) spielt in den Planungen der meisten Top-Athleten keine Rolle, weil der Höhepunkt des Jahres mit der Freiluft-WM in Tokio erst im September und damit ungewöhnlich spät stattfindet.