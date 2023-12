Älteste Weltcup-Sieger im Skispringen: Paschke Sechster

Anzeige

Skispringer Pius Paschke hat am Samstag in Engelberg mit 33 Jahren seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Niemand war bei seinem Premieren-Erfolg älter. In der Rangliste der ältesten Sieger im Skisprung-Weltcup liegt Paschke laut den Statistiken des Weltverbandes FIS auf Platz sechs.

Das Ranking wird angeführt vom Japaner Noriaki Kasai, der noch mit 42 Jahren gewann - fast 23 Jahre nach seinem ersten Sieg. - Die ältesten Weltcup-Sieger im Skispringen der Männer:

1. Noriaki Kasai (Japan) 42 Jahre, 5 Monate, 23 Tage (2014 Kuusamo) - Siege gesamt: 17 - Alter beim ersten Sieg: 19 Jahre

2. Takanobu Okabe (Japan) 38 Jahre, 4 Monate, 14 Tage (2009 Kuopio) - 5 - 26

3. Robert Kranjec (Slowenien) 34 Jahre, 8 Monate, 2 Tage (2016 Planica) - 7 - 24

4. Jernej Damjan (Slowenien) 34 Jahre, 5 Monate, 28 Tage (2017 Kuusamo) - 2 - 30

5. Kamil Stoch (Polen) 33 Jahre, 7 Monate, 14 Tage (2021 Titisee-Neustadt) - 39 - 23

6. Pius Paschke (Deutschland) 33 Jahre, 6 Monate, 26 Tage (2023 Engelberg) - 1 - 33

7. Simon Ammann (Schweiz) 33 Jahre, 5 Monate, 4 Tage (2014 Ruka) - 23 - 20

8. Adam Malysz (Polen) 33 Jahre, 1 Monate, 18 Tage (2011 Zakopane) - 39 - 18

...

12. Jens Weißflog (Deutschland) 31 Jahre, 6 Monate, 26 Tage (1996 Iron Mountain) - 33 - 18

...

15. Karl Geiger (Deutschland) 30 Jahre, 9 Monate, 29 Tage (2023 Klingenthal) - 15 - 25