Álex Márquez übernimmt nach erstem MotoGP-Sieg die WM-Spitze

Der Spanier Álex Márquez hat beim Heim-Grand-Prix in Jerez seinen ersten Sieg in der Motorrad-Königsklasse MotoGP gefeiert und seinem Bruder Marc die Führung in der Gesamtwertung abgenommen. Der 29 Jahre alte Ducati-Pilot siegte vor Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha) und Francesco Bagnaia (Italien/Ducati).