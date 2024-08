Alinghi verpatzt Auftakt vor Barcelona

Anzeige

Auftakt verpatzt: Das Schweizer Team Alinghi Red Bull Racing hat zum Beginn der Vorentscheidung des 37. America's Cup eine Niederlage kassiert. Die Crew um Skipper Arnaud Psarofaghis musste sich vor Barcelona mit 24 Sekunden Rückstand dem französischen Orient Express Racing Team geschlagen geben.

Alinghi, das 2003 und 2007 mit Sportdirektor Jochen Schümann als bisher einziges europäisches Team die sagenumwobene Silberkanne gewann und nun gemeinsam mit Red Bull angreifen will, geht bei dem prestigeträchtigen Event erstmals seit 2010 an den Start. In der Vorbereitung hatte die Crew mit zwei Mastbrüchen zu kämpfen.

In der ersten Phase des America's Cup kämpfen bis Anfang Oktober fünf Teams um die Herausforderer-Rolle für das eigentliche Cup-Match gegen Titelverteidiger Neuseeland, das ab dem 12. Oktober steigt. Bis zu vier Rennen sollen dabei am Tag gesegelt werden.

Der America's Cup wurde erstmals 1851 vor der britischen Isle of Wight ausgetragen. Bei der aktuellen Ausgabe gehen die Teams mit Hightech-Jachten der AC75-Klasse an den Start, die bis zu 100 Stundenkilometer erreichen sollen.