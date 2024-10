America's Cup: Briten schlagen zurück

Hoffnungsschimmer für den Herausforderer: Ineos Britannia hat beim America's Cup den Bann gebrochen und seine ersten beiden Rennen gewonnen. Die von Skipper Ben Ainslie angeführte Crew beeindruckte am Mittwoch und verkürzte auf 2:4. Sieben Siege braucht ein Team, um die legendäre Silberkanne zu gewinnen.

"Es ist noch ein weiter Weg. Aber das Comeback ist gestartet", sagte Ainslie: "Es ist ein großer Erfolg des gesamten Teams." Neuseelands Co-Steuermann Nathan Outteridge erkannte den Fortschritt der Konkurrenten an: "Wir wussten, dass sie starke Segler sind und ein gutes Boot haben. Wir haben nicht unsere beste Leistung abgeliefert."

Die Briten profitierten zunächst auch von einem Missgeschick des zuvor so souveränen Titelverteidigers Emirates Neuseeland. Nach einem Tag Pause, an dem die Briten noch einmal alle technischen und strategischen Optionen geprüft hatten, misslang den Kiwis um Skipper Peter Burling der Start ins erste von zwei Rennen des Tages.

Ihre AC-75-Jacht Taihoro setzte auf dem Wasser auf, und es gelang dem Team lange nicht, wieder auf die Foils zu kommen. Damit fehlte der Speed, um mit den Briten mitzuhalten, die im Ziel 1:18 Minuten Vorsprung hatten.

Auch im zweiten Tagesrennen gewannen Ainslie und seine Crew den so wichtigen Start und setzten sich ein Stück weit ab. Neuseeland erhöhte dann immer stärker den Druck - dem Britannia widerstand und Spannung in den zuvor einseitigen America's Cup brachte.

Das Momentum des Favoriten ist vorerst gebrochen, nach einem rennfreien Tag geht es am Freitag weiter. Ainslie und Co. werden die kommenden Aufgaben mit frischem Rückenwind angehen und mit der Erinnerung an 2013 im Hinterkopf. Damals entriss das Oracle Team USA mit Ainslie an Bord den Neuseeländern nach einem 1:8-Rückstand noch die Trophäe.

Jetzt arbeitet die britische Segelikone am nächsten großen Comeback und will den Cup erstmals auf die Insel zurückholen.