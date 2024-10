America's Cup: Ineos und Ainslie haben Matchball

Die britische Segel-Ikone Sir Ben Ainslie und das Team Ineos Britannia stehen dicht vor dem Einzug in die Rennen um den America's Cup. Im Herausforderer-Duell mit dem italienischen Team Luna Rossa um den Louis Vutton Cup gelangen dem viermaligen Olympiasieger am Mittwoch vor Barcelona zwei Siege. Damit führt Ineos mit 6:4 und kann am Freitag den entscheidenen siebten Sieg erreichen.