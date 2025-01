An Morbus Crohn erkrankt: Kombinierer Riiber tritt zurück

Norwegens Wintersport verliert den nächsten Superstar: Nach den Biathleten Johannes Thingnes und Tarjei Bö hat auch der Kombinierer Jarl Magnus Riiber seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt. Wie der Rekord-Weltmeister und -Weltcupsieger bei einer Pressekonferenz mitteilte, sei bei ihm die Erkrankung Morbus Crohn diagnostiziert worden, was seine anhaltenden gesundheitlichen Probleme erkläre.

"Nach vielen Jahren wird dies meine letzte Saison sein", sagte der 27-Jährige: "Ich habe eine chronische Erkrankung, mit der ich den Rest meines Lebens leben muss." Bei der Heim-WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) will Riiber nun für einen glänzenden Abschluss seiner großen Karriere sorgen.

Mit acht WM-Titeln und 76 Weltcupsiegen ist der in Oslo geborene Ausnahme-Athlet der erfolgreichste Kombinierer der Geschichte. Nur ein Olympiasieg fehlt Riiber - auf einen erneuten Anlauf 2026 verzichtet er. "Das ist mir jetzt nicht mehr wichtig", sagte Riiber: "Dazu müsste ich jetzt noch mehr gesundheitliche Opfer bringen."

Trotz seiner Probleme, die ihn immer wieder zu Auszeiten zwangen, führt Riiber den Gesamtweltcup auch in der laufenden Saison wieder an und geht im Gelben Trikot in die Rennen in Seefeld am Wochenende. Es wäre sein sechster Erfolg im Gesamtweltcup.

Morbus Crohn ist eine chronische Darmerkrankung, die mit vielfältigen Problemen einhergeht. Bauchschmerzen und Durchfall sind typische Symptome, es kann zudem zu Entzündungen in den Gelenken kommen.