Armbruster gewinnt Seefeld-Triple und übernimmt Gelbes Trikot

Nathalie Armbruster hat ihr traumhaftes Wochenende mit dem Gewinn des begehrten Seefeld-Triples gekrönt. Die 19-Jährige, die am Samstag als erste deutsche Kombiniererin im Weltcup gewonnen hatte, war auch 24 Stunden später nicht zu schlagen und holte überlegen die erstmals auch an Frauen vergebene Trophäe. Als i-Tüpfelchen übernahm sie als erste Deutsche die Führung im Gesamtweltcup.

Armbruster ging nach einem erneut starken Sprung auf 97,0 m mit einem deutlichen Vorsprung von 53 Sekunden Vorsprung auf Doppel-Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen in die Loipe. Dort baute sie ihre Führung aus, im Ziel lag sie 1:24,3 Minuten vor der Norwegerin. Dritte wurde Haruka Kasai (Japan). Nicht am Start war die am Samstag disqualifizierte Seriensiegerin Ida Marie Hagen aus Norwegen.

"Ich hätte niemals damit gerechnet, schon dieses Jahr einen Weltcupsieg zu feiern", sagte Armbruster, die in wenigen Monaten ihr Abitur schreibt - und zuvor noch bei der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) um Medaillen kämpft: "Ich bin so überwältigt, ich kämpfe mit den Tränen - mittlerweile laufen sie nur noch runter."

Sichtlich bewegt war auch der Bundestrainer. "Das ist ein historischer Tag für uns", sagte Florian Aichinger schon am Samstag: "Wir haben so lange daran gearbeitet. Wir waren so oft Zweiter oder Dritter. Das kann man nur genießen." Allein Armbruster hatte 14-mal auf dem Podest gestanden, ohne je zu gewinnen.

Das lag auch an der Norwegerin Hagen, die am Freitag im achten Wettkampf der Saison ihren achten Sieg geholt hatte. Einen Tag später wurde die Topfavoritin aber wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.