Armbruster stürmt von Platz acht aufs Podest

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist zu ihrem ersten Podestplatz in der neuen Weltcup-Saison gestürmt. Beim zweiten Rennen in Lillehammer arbeitete sich die 18-Jährige von Platz acht nach dem Springen noch auf Platz zwei vor und musste sich nur der derzeit deutlich überlegenen Norwegerin Ida Marie Hagen geschlagen geben.

"Es fühlt sich einfach toll an, ich bin einfach nur glücklich. Ich habe mich heute so stark gefühlt", sagte Armbruster, die nebenbei in ihrem Abi-Jahr hohe schulische Belastungen zu bewältigen hat.

Armbruster kam damit zum elften Mal in ihrer Karriere unter die besten drei und wurde zum dritten Mal Zweite. Zu ihrem ersten Weltcupsieg fehlten der Schwarzwälderin nach einem Sprung und fünf Kilometern in der Loipe 51,1 Sekunden.

Platz drei ging an die derzeit sprungschwache Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen (Norwegen). Deren Landsfrau Hagen feierte ihren sechsten Sieg in Serie und sicherte Norwegens 28. Triumph in Folge seit März 2022.

Zweitbeste Deutsche war Jenny Nowak (Sohland) auf Platz neun. Maria Gerboth (Schmiedefeld), die wie am Freitag nach dem Springen geführt hatte, fiel noch auf Platz zwölf zurück. Die deutschen Kombiniererinnen glänzten im zweiten Wettkampf der WM-Saison erneut im Springen, lagen zur Halbzeit mit fünf Athletinnen unter den besten acht. In der Loipe kann aber derzeit nur Armbruster auf höchstem Niveau mithalten.