Badminton-EM: DBV-Männer im Halbfinale - Frauen scheiden aus

Die Männer sind weiter, die Frauen sind raus: Bei den Europameisterschaften im polnischen Lodz haben die Teams des Deutschen Badminton Verbandes (DBV) zum Vorrundenabschluss Höhen und Tiefen erlebt. Während die Männer-Auswahl durch ein 4:1 gegen Gruppenschlusslicht Tschechien das Halbfinalticket löste, scheiterten die Frauen nach einem 2:3 gegen das zuvor punktgleiche Schottland.

Mit einer 1:2-Bilanz mussten die Deutschen die Schottinnen (2:1) in der Tabelle vorbeiziehen lassen, die in der Gruppe 2 den makellosen Spanierinnen (3:0) in die K.o.-Phase folgen. Die DBV-Männer (2:1) hingegen zogen in der Gruppe 1 hinter Rekordchampion und Titelverteidiger Dänemark (3:0) in die Runde der letzten Vier ein.

Die Team-Europameisterschaften enden am Sonntag. In Lodz treten die deutschen Männer ohne ihren Top-Spieler Mark Lamsfuß an.