Badminton-EM: Deutschland nach Auftaktniederlage unter Druck

Das deutsche Badmintonteam ist mit einer klaren Niederlage in die EM in Baku gestartet. Nach dem 0:5 gegen Vize-Europameister Frankreich steht die Auswahl von Bundestrainer Hannes Käsbauer bereits unter Druck, in den Gruppenspielen geht es noch gegen Tschechien (Donnerstag) und die Niederlande (Freitag/jeweils 12.00 Uhr MEZ).