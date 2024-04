Badminton-EM in Saarbrücken: Absagen trüben die Rückkehr

Anzeige

Wenn die Badminton-EM am Dienstag nach 42 Jahren nach Deutschland zurückkehrt, sind die Aussichten der Gastgeber auf Medaillen gering. Drei Leistungsträger fehlen dem Deutschen Badminton-Verband (DBV), allen voran Mark Lamsfuß, vor zwei Jahren in Madrid Europameister im Doppel und Mixed. Auf dem 29-Jährigen ruhten die größten Hoffnungen, doch Lamsfuß muss sein lädiertes Knie schonen - auch im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt bei den Olympischen Spielen in Paris.

Für Saarbrücken hatte der DBV "eine richtig schöne Party geplant", sagte Sportdirektor Martin Kranitz dem SID. So ein Heimturnier sei ja besonders dann "sinnvoll, wenn Athleten mit Medaillenchancen starten". Da neben Lamsfuß auch die deutsche Einzelmeisterin Yvonne Li und Mixedhoffnung Stine Küspert ausfallen, gehört nur das Doppel Isabel Lohau und Linda Efler zu den Gesetzten.

Doch die Auslosung meinte es nicht gut mit dem Duo, das vor zwei Jahren EM-Silber gewonnen hatte. Im Viertelfinale könnte das Duell mit den bulgarischen Schwestern Gabriela und Stefani Stoewa warten, gegen die Lohau/Efler bislang immer verloren haben. Paris-Kandidat Kai Schäfer geht im Einzel schon in sein Auftaktmatch als Außenseiter. Er trifft auf Olympiasieger Viktor Axelsen. Erfahrung soll Matthias Kicklitz (22) sammeln, der mit einer Wildcard am Start ist.

Abseits der Verletzungssorgen besitzt die EM 2024 für den Verband einen hohen Stellenwert, als Prestige-Turnier "mit enormer Tragkraft nach außen", wie DBV-Präsident Ralf Michaelis erklärte. Am Samstag ist die Saarlandhalle ausverkauft, zudem überträgt der Saarländische Rundfunk die Endphase des Turniers am Freitag (ab 19.00 Uhr) und am Wochenende (jeweils ab 14.00 Uhr) im Livestream.