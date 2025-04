Badminton-EM: Li nach langer Leidenszeit zurück

Nach monatelanger Leidenszeit feiert Yvonne Li bei der Badminton-EM ihr Comeback. Beim Turnier, das im dänischen Horsens am Dienstag startet, trifft die zweimalige Olympiateilnehmerin nach einem Freilos in der ersten Runde auf die an Position sieben gesetzte Keisha Fatimah Azzahra aus Aserbaidschan. Große Ziele hat sich die frühere Nummer 21 der Weltrangliste nicht gesetzt.