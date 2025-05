Badminton: Ex-Bundestrainer Höi neuer Sportdirektor im DBV

Der frühere Bundestrainer Jakob Höi kehrt als Sportdirektor zum Deutschen Badminton-Verband zurück. Der Däne war bereits von 2009 bis 2012 unter anderem als Cheftrainer im DBV tätig. Höi, zwischenzeitlich auch Chefcoach in England und Nationaltrainer in Dänemark, arbeitet in seiner neuen Funktion an den Stützpunkten in Mülheim/Ruhr und Saarbrücken sowie im Homeoffice in seiner dänischen Heimat in Teilzeit.