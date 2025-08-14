Badminton: Seidel trauert um neugeborene Zwillinge

Der frühere Badminton-Europameister Marvin Seidel trauert nach einem schweren Schicksalsschlag um seine neugeborenen Zwillinge. "Clara und Jacob waren nur wenige Tage bei uns, aber haben uns mehr Liebe gegeben, als wir für möglich gehalten haben", schrieb der Doppel-Champion von 2022 bei Instagram.

Das dazugehörige Bild zeigt einen Elefanten und ein Zebra sowie die Geburts- und Sterbedaten. Die beiden Kinder waren am 1. August zur Welt gekommen. Das Mädchen starb vier Tage nach der Geburt, der Junge einen Tag danach. "Wir trauern zutiefst, sind aber dennoch für immer dankbar für die Zeit, die wir mit ihnen verbringen durften", schrieb Seidel, der bei Olympia in Tokio und Paris teilgenommen hatte. Zur Todesursache äußerte sich der 29-Jährige nicht.