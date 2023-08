Badminton-WM: Mixed-Duo Lamsfuß/Lohau in Runde zwei

Anzeige

Das deutsche Mixed-Duo Mark Lamsfuß (Wipperfeld) und Isabel Lohau (Bischmisheim) hat bei der Badminton-WM in Dänemark die zweite Runde erreicht. Die Bronzemedaillengewinner der WM 2022 schlugen in ihrem Auftaktmatch das niederländische Duo Ties Van Der Lecq/Debora Jille 21:17, 12:21, 21:18. In der nächsten Runde warten die topgesetzten Weltranglistenersten Zheng Siwei und Huang Yaqiong aus China.

Lamsfuß, bei der WM außerdem im Doppel mit Marvin Seidel (Bischmisheim) als amtierender Europameister am Start, hatte sich erst vor wenigen Wochen einem arthroskopischen Eingriff unterziehen müssen. Dennoch ruhen die Medaillenhoffnungen des Deutschen Badminton-Verbands (DBV) auf dem 29-Jährigen.

In der Einzelkonkurrenz der Frauen erreichte die fünfmalige deutsche Meisterin Yvonne Li (Dortelweil) durch ein ungefährdetes 21:13, 21:12 gegen die Französin Leonice Huet die zweite Runde. Dort geht es gegen die Gewinnerin der Asienmeisterschaften aus dem Vorjahr, Wang Zhiyi aus China.

Am Nachmittag greifen in der dänischen Hauptstadt das Frauen-Duo Stine Küspert/Emma Moszczynski (Bischmisheim/Dortelweil) sowie Kai Schäfer (Dortelweil) und Max Weißkirchen (Beuel) in der Einzelkonkurrenz der Männer in den Wettbewerb ein.

Bei der Weltmeisterschaft geht es für die DBV-Sportler nicht nur um Medaillen, sondern auch um wichtige Punkte in der Olympiaqualifikation für Paris 2024.