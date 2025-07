Beach-EM: Auch Ehlers/Wickler im Achtelfinale

Die Paris-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler haben das Achtelfinale der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf erreicht. Das deutsche Duo feierte am Donnerstag durch ein 2:0 (21:17, 21:17) gegen die Österreicher Christoph Dressler und Philipp Waller seinen zweiten Sieg im Turnierverlauf. Einen Tag nach ihrer Auftaktniederlage hatten sie zuvor gegen Yves Haussener und Julian Friedli aus der Schweiz (2:0) gewonnen.

Auch Benedikt und Jonas Sagstetter sowie Paul Henning und Lui Wüst lösten am Donnerstag das Achtelfinal-Ticket. Das Brüder-Duo gewann gegen Remi Bassereau/Calvin Aye aus Frankreich (2:0). "Wir sind einfach nur mega happy, dass wir im Achtelfinale sind, das war unser Ziel vorher", sagte Jonas Sagstetter. Bei Henning/Wüst war es gegen die Polen Michal Bryl und Bartosz Losiak (2:1) etwas knapper. "Glücklich, erleichtert, erschöpft – ist eine geile Kombi, das fühlt sich richtig gut an", so Wüst.

Bei der Europameisterschaft stehen nun insgesamt sieben DVV-Paare im Achtelfinale, vor den Männern waren unter anderem Louisa Lippmann und Linda Bock bei den Frauen in die K.o.-Runde eingezogen. Insgesamt sind bei den Spielen, die noch bis Sonntag dauern, je 32 Männer- und Frauen-Duos dabei - darunter zwölf deutsche Teams.