Beach-EM: Deutsche Spitzenduos überzeugen im Sand

Die deutschen Spitzenduos mischen bei der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf weiter voll im Titelrennen mit. Erst sicherten sich die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler mit einem umkämpften 2:1 (21:13, 18:21, 19:17)-Achtelfinalsieg gegen die Schweden Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson einen Platz in der nächsten Runde, wenig später zogen die Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann durch ein 2:1 (21:15, 16:21, 15:9) gegen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth bereits ins Halbfinale ein.

"Am Ende haben wir uns für ein gutes Spiel belohnen können", sagte Wickler. In der nächsten Runde kommt es für die deutschen Männer nun zu der Neuauflage des Olympiafinales 2024 in Paris: David Ahman und Jonatan Hellvig warten. "Es gibt da ein großes Match in der Vergangenheit, das sehr präsent ist bei uns im Hinterkopf. Jetzt gibt es die zweite Chance - mit Heimvorteil", fügte Ehlers an.

Im Düsseldorfer Rochusclub überzeugten die EM-Zweiten des Vorjahres gegen die jungen Schweden vor allem im ersten Satz, im weiteren Verlauf machte das deutsche Duo es dann aber wieder spannend. Deutlich schwerer wird es wohl am Samstag im Viertelfinale gegen Ahman und Hellvig - im Vorjahr ließen die schwedischen Olympiasieger Ehlers/Wickler im Endspiel von Paris keine Chance.

Müller und Tillmann stehen nach einem erfolgreichen Tag bereits in der Runde der letzten Vier. Nach dem deutlichen 2:0-Sieg im deutschen Achtelfinale gegen Karla Borger und Marie Schieder am Mittag, überzeugten die Vorjahressiegerinnen nach einem wackeligen zweiten Satz auch in ihrem Abendspiel. Im Halbfinale trifft das Duo nun auf die Lettinnen Tina Graudina und Anastasia Samoilova oder Clémence Vieira und Alina Chamereau aus Frankreich.