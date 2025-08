Beach-EM: Deutsche Teams scheitern vorzeitig

Die Titelträume sind für die deutschen Beachvolleyballer bei der Heim-EM in Düsseldorf geplatzt. Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler schieden am Samstag im Viertelfinale aus, wenig später scheiterten dann die Titelverteidigerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann in der Vorschlussrunde.

Müller/Tillmann unterlagen in ihrem Halbfinale mit 0:2 (13:21, 16:21) gegen Clémence Vieira und Alina Chamereau aus Frankreich. Das Top-Duo, das sich im Vorjahr im niederländischen Den Haag erstmals die europäische Krone aufgesetzt hatte, kämpfte sich im zweiten Durchgang gegen die starken Französinnen zwar noch einmal zurück, hatte am Ende aber das Nachsehen. Eine Chance auf Versöhnung bleibt aber noch: Zumindest Bronze können sie sich am Sonntag (13.15) gegen Daniela Alvarez und Tania Moreno aus Spanien sichern.

"Wir haben alles versucht und gekämpft, aber am Ende hat es leider nicht gereicht", sagte Tillmann, blickte aber sofort nach vorn: "Ein Spiel um eine Medaille ist immer etwas ganz Besonderes. Es ist toll, hier noch ein Spiel vor der Heim-Crowd zu haben."

Kurz zuvor verpassten Ehlers und Wickler beim 0:2 (19:21, 16:21) gegen die schwedischen Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig nicht nur den Sprung ins Halbfinale, sondern auch die Revanche für das verlorene Endspiel von Paris. "Wir haben alles reingehauen, ich bin sehr stolz auf unsere Leistung im gesamten Turnier", zeigte sich Ehlers nach der Niederlage trotzdem versöhnlich.

Im Vorjahr hatten die Schweden dem besten deutschen Duo im Finale der Sommerspiele keine Chance gelassen. Im Sand des Düsseldorfer Rochusclubs sahen die Zuschauer diesmal ein ausgeglichenes Spiel, den ersten Satz entschieden lediglich Nuancen. Dann aber spielten die Skandinavier erneut ihre ganze Klasse aus - gegen das innovative Spiel fehlten dem deutschen Duo letztendlich die Mittel.