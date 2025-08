Beach-EM: Ehlers/Wickler nach Zittersieg im Viertelfinale

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler träumen bei der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf weiter von ihrem ersten internationalen Titel. Das deutsche Top-Duo setzte sich im Achtelfinale der Heimwettkämpfe mit 2:1 (21:13, 18:21, 19:17) gegen Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson aus Schweden durch. In der nächsten Runde kommt es nun zu der Neuauflage des Olympiafinales 2024 in Paris: David Ahman und Jonatan Hellvig warten.