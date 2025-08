Beach-EM: Müller/Tillmann gewinnen Bronze in Düsseldorf

Svenja Müller und Cinja Tillmann haben sich bei der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf die Bronzemedaille gesichert. Das Top-Duo, das als amtierender Europameister in das Heimturnier gegangen war, setzte sich im Spiel um Platz drei mit 2:0 (21:18, 21:19) gegen Daniela Alvarez und Tania Moreno aus Spanien durch. Damit endete die EM aus deutscher Sicht versöhnlich, nachdem sich die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler am Finaltag mit der Zuschauerrolle begnügen mussten.

"Wir sind superglücklich. Eine Medaille bei der Heim-EM zu gewinnen, bedeutet uns unglaublich viel", sagte Tillmann: "Wir wollten bei uns bleiben, unsere Stärken ausspielen und am Ende hat es auch gereicht."

Erst im Vorjahr hatten sich Müller/Tillmann im niederländischen Den Haag erstmals die europäische Krone aufgesetzt, die Mission Titelverteidigung war am Samstag nach einer bis dato starken Turnierperformance im Halbfinale gegen Clémence Vieira und Alina Chamereau aus Frankreich misslungen. Im Düsseldorfer Rochusclub besann sich das Duo am Sonntag wieder auf seine Stärken: Am Ende eines umkämpften zweiten Satzes fielen sich die beiden Spielerinnen nach dem dritten Matchball erleichtert in die Arme. Ihre Gold-Premiere feierten anschließend Maryna Hladun und Tetjana Lassarenko aus der Ukraine hauchdünn im Tie-Break vor den Französinnen.

Ehlers/Wickler verpassten dagegen bereits am Samstag gegen die schwedischen Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig nicht nur den Sprung in das Halbfinale, sondern auch die Revanche für das verlorene Endspiel von Paris. Die Schweden können sich im Duell der Goldmedaillengewinner (17.15 Uhr) nun gegen Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen, Sieger der Sommerspiele 2021, ihren dritten EM-Titel sichern.

Insgesamt verlief die Europameisterschaft für die deutschen Teams enttäuschend. Zwar schafften sieben der zwölf angereisten Teams den Sprung in das Achtelfinale, dort verabschiedeten sich aber alle Duos außer den beiden deutschen Topvertretern.