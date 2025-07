Beach-EM: Müller/Tillmann mit dominantem Auftakt-Sieg

Svenja Müller und Cinja Tillmann sind erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft gestartet. Das beste deutsche Frauen-Team setzte sich zum Auftakt der Heimwettkämpfe in Düsseldorf (30. Juli bis 3. August) mühelos mit 2:0 (21:10, 21:13) gegen das Schwesternduo Maria und Marta Carro aus Spanien durch.

Ein ähnlich dominanter Sieg gelang Louisa Lippmann und Linda Bock. Das Duo feierte bei seiner EM-Premiere mit 2:0 (21:7, 21:16) einen erfolgreichen Einstand gegen die Lettinnen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte.

Gespielt wird am Mittwoch in acht Vierergruppen. Die beiden Sieger ihres ersten Matches spielen am Donnerstag um den Gruppensieg und somit um den direkten Einzug ins Achtelfinale. Die Zweit- und Drittplazierten jeder Gruppe spielen in der Runde der letzten 24 dann die weiteren Achtelfinalisten aus, anschließend geht es im K.o.-System weiter. Die Finals sind am Sonntag (3. August) angesetzt.

Insgesamt je 32 Männer- und Frauen-Duos nehmen an den europäischen Titelwettkämpfen teil, darunter zwölf deutsche Paare.