Beachvolleyball: DVV benennt sechs Nationalteams für 2025

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat die Nationalteams für das Jahr 2025 im Beachvolleyball bekanntgegeben. Insgesamt erhalten vier Frauen- und zwei Männer-Duos den Status. So gehen unter anderem die Olympia-Zweiten und Vize-Europameister Nils Ehlers und Clemens Wickler (beide Hamburg) in ihre vierte gemeinsame Saison und schlagen erneut als Nationalteam auf.

"Sie sind ganz klar unser Team Nummer eins und die Ausrichtung liegt natürlich auf weiteren Erfolgen bei internationalen Großereignissen", sagte Chef-Bundestrainer Christoph Dieckmann.

Bei den Frauen wird die deutsche Riege von den Weltranglisten-Zweiten Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Eintracht Spontent) angeführt. Dazu kommen drei neu formierte Duos. Louisa Lippmann (Berlin) wird nach dem Karriereende von Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig mit Linda Bock (Schwerin) an den Start gehen, Sandra Ittlinger (Düsseldorf) tritt mit Anna Grüne (Giesen) an.

Auch Karla Borger, Vizeweltmeisterin von 2013, erhält mit ihrer Partnerin Hanna-Marie Schieder (beide Düsseldorf) den Status Nationalteam. Als zweites männliches Duo laufen Lukas Pfretzschner und Sven Winter (beide Hamburg) auf. Als Perspektivteams führt der DVV im kommenden Jahr Paul Henning/Lui Wüst, Philipp Huster/Max Just sowie Paula Schürzholz/Janne Uhl.

Mit der Heim-Europameisterschaft in Düsseldorf (30. Juli bis 3. August) und den Weltmeisterschaften in Australien (14. bis 23. November) stehen in diesem Jahr gleich zwei Highlights auf dem Programm.