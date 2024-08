Beachvolleyball: Ehlers/Wickler verpassen auch EM-Titel knapp

Anzeige

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler sind erneut im Finale gestoppt worden und haben damit einen historischen Doppelsieg für Deutschland verpasst. Die Olympia-Zweiten verloren am Sonntag das EM-Endspiel in Den Haag mit 1:2 (21:17, 20:22, 5:15) gegen Martins Plavins und Kristian Fokerots aus Lettland, sie mussten sich wie bei den Sommerspielen in Paris mit Silber begnügen. Am Tag zuvor hatten sich Svenja Müller und Cinja Tillmann bei den Frauen die europäische Krone aufgesetzt, es bleibt damit dabei: Nie in der EM-Geschichte gingen die Titel bei Männern und Frauen gleichzeitig an Deutschland.

Für Ehlers und Wickler war es das zweite Finale binnen acht Tagen. Vor gut einer Woche hatte sich das deutsche Duo in der französischen Hauptstadt erst den starken Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig geschlagen geben müssen und die Silbermedaille geholt. In den Niederlanden scheiterten sie nun wieder an der letzten Hürde.

"Es ist ein bisschen ein Deja-vu aus der vergangenen Woche", meinte Wickler zur zweiten Niederlage mit Ehlers in einem bedeutenden Endspiel binnen kurzer Zeit: "Vorher hätten wir eine Medaille bestimmt genommen, weil die noch in der Sammlung fehlt. Aber auch wenn momentan noch die Enttäuschung groß ist, können wir mega stolz sein und fahren am Montag sich super happy nach Hause."

Sein Partner haderte unterdessen mit dem Bruch im Spiel nach dem zweiten Satz: "Da ist der Faden bei uns gerissen, wofür ich noch keine Erklärung habe", sagte Ehlers.

Damit warten die deutschen Männer schon zwölf Jahre auf einen EM-Triumph. Zuletzt hatten die London-Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann 2012 in Scheveningen EM-Gold für Deutschland gewonnen.

Die Europameisterschaft, die in Arnheim, Apeldoorn und Den Haag ausgetragen wurde, war dennoch ein voller Erfolg für den Deutschen Volleyball-Verband (DVV). Müller und Tillmann hatten am Samstag mit 2:0 (21:17, 21:18) gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti gewonnen.