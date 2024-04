Beachvolleyball: Ehlers/Wickler verpassen Medaille

Anzeige

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler (Hamburg) haben beim Elite16-Turnier der Pro Tour im mexikanischen Tepic knapp eine Medaille verpasst. Die deutschen Meister verloren am Sonntag im kleinen Finale 0:2 gegen die Kubaner Noslen Diaz Amaro und Jorge Luis Alayo Moliner und belegten wie bereits beim Auftakt in Doha Rang vier.

Ehlers und Wickler haben das Ticket für die Sommerspiele in Paris dennoch so gut wie in der Tasche. Vor dem Turnier in Mexiko lagen die Deutschen im Qualifikationsranking auf dem zweiten Platz. Bis zum 09. Juni können sich die jeweiligen Teams noch Punkte für die Rangliste sichern, Ehlers und Wickler sind bei den deutschen Männern die klare Nummer eins.

Bei den Frauen spitzt sich dagegen der Kampf um die möglichen zwei deutschen Startplätze weiter zu. Sowohl Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) als auch Karla Borger und Sandra Ittlinger (Düsseldorf) schieden in Mexiko erst im Viertelfinale aus. Somit sammelten sie mehr Zähler als Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann (Hamburg), die bereits im Achtelfinale an Borger/Ittlinger gescheitert waren. Das offizielle Ranking wird nach Abschluss des Turniers in Tepic veröffentlicht.