Beachvolleyball-EM: Ludwig/Lippmann stürmen ins Halbfinale

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben ihren starken Lauf bei der Beachvolleyball-EM in Wien fortgesetzt und greifen nach einer Medaille. Die Hamburgerinnen gewannen am Freitag im Viertelfinale gegen Emi van Driel und Brecht Piersma aus den Niederlanden 21:15, 21:15 und sind beim Turnier auf der Donauinsel nur noch einen Sieg von Edelmetall entfernt.

"Es ist immer etwas Besonderes, wenn man einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben beide Tränen in den Augen gehabt, weil uns auch eine Last von den Schultern gefallen ist. Die letzten Monate waren sehr intensiv", sagte Ludwig nach dem Match: "Wir sind stolz auf uns beide als Team - und das Team ums Team. Sie sind immer für uns da, egal, was für Scheiß wir gerade bauen."

Bereits zuvor hatten sich Ludwig und Lippmann im deutschen Duell gegen Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Düsseldorf) mit 21:19, 21:18 durchgesetzt und als einziges Frauenteam des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die Runde der letzten Acht erreicht. Der Einzug in das Halbfinale ist ein großer Erfolg für das Duo, das erst seit Ludwigs Comeback aus der Babypause im vergangenen November zusammenspielt.

Im Halbfinale am Samstag wartet ein Duell gegen die an Nummer eins gesetzten Tanja Hüberli und Nina Brunner aus der Schweiz. Das Spiel um Platz drei sowie das Finale finden im Anschluss statt.

Bei den Männern sind die noch ungeschlagenen Nils Ehlers und Clemens Wickler am Abend im Einsatz. Im Achtelfinale treffen die Hamburger, die auf der Donauinsel als einziges deutsches Männerteam im Einsatz sind, auf das polnische Duo Maciej Rudol und Bartosz Losiak.