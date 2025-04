Beachvolleyball: Müller/Tillmann auf Platz drei

Die Beachvolleyball-Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann sind mit einem Podestplatz in die Saison gestartet. Die Weltranglistenersten belegten beim Elite 16 Turnier der Pro Tour im brasilianischen Saquarema den dritten Platz. Im Spiel um Bronze setzte sich das deutsche Duo 21:16, 21:16 gegen die US-Amerikanerinnen Kelly Cheng und Molly Shaw durch.

Mit der Heim-Europameisterschaft in Düsseldorf (30. Juli bis 3. August) und den Weltmeisterschaften in Australien (14. bis 23. November) stehen in diesem Jahr gleich zwei Highlights auf dem Programm. Auf der Pro Tour geht es bereits am Mittwoch in Brasilia weiter.