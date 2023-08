Beachvolleyball: Müller/Tillmann erreichen Halbfinale

Anzeige

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann träumen beim Heimspiel am Hamburger Rothenbaum weiter vom Titel. Die WM-Dritten bezwangen beim Elite16-Turnier der Pro Tour die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson mit 2:0 (22:20, 21:10) und zogen in das Halbfinale ein. Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann scheiterten hingegen in der Runde der letzten Acht.

Ludwig und Lippmann, die Anfang des Monats mit Bronze bei der EM in Wien für Furore gesorgt hatten, unterlagen Kristen Nuss/Taryn Kloth aus den USA mit 1:2 (21:13, 15:21, 11:15). Das US-Duo trifft nun im Halbfinale auf Müller und Tillmann.

Bei den Männern verabschiedete sich mit Paul Henning/Sven Winter das letzte Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Die Hamburger verloren im Viertelfinale mit 0:2 (14:21, 14:21) gegen die Norweger Anders Mol/Christian Sorum. Zuvor war bereits das Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler (Hamburg) in der ersten K.o.-Runde gescheitert.