Beachvolleyball: Müller/Tillmann im Halbfinale von Hamburg

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben in Hamburg als einziges deutsches Team den Sprung in den Finaltag geschafft - allerdings ohne den Sand zu betreten. Das deutsche Spitzenteam profitierte im Viertelfinale des Elite-16-Event in der Hansestadt vom verletzungsbedingten Verzicht ihrer finnischen Gegnerinnen Taru Lahti and Niina Ahtiainen.

Im Halbfinale am Sonntag trifft das Duo nun auf Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth aus Italien, die im Viertelfinale die Deutschen Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne mit 2:0 (21:15, 22:20) besiegten. Das Finale steigt um 19.00 Uhr (NDR Livestream).

Nach der unfreiwilligen Mini-Pause können Müller/Tillmann gegen die Italienerinnen dann erneut ihre starke Form unter Beweis stellen: Erst vor zwei Wochen verpasste das Duo in Montréal beim Elite-16, die höchste Spielkategorie auf der Beach Pro Tour, den Turniersieg nur knapp. Anfang des Monats sicherten sie sich zudem EM-Bronze.

Eine Enttäuschung im Stadion am Hamburger Rothenbaum erlebten derweil die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler. Das beste deutsche Männer-Team unterlag in einem wechselhaften Viertelfinale den Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots 1:2 (19:21, 21:15, 9:15). Auch in der Hansestadt, in der das Duo trainiert, geht das Warten auf den ersten großen Turniersieg somit weiter.