Beachvolleyball: Müller/Tillmann im Halbfinale von Montréal

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann befinden sich zwei Wochen nach dem Gewinn ihrer EM-Bronzemedaille weiter in guter Form. Das deutsche Spitzenduo bezwang bei der Pro Tour in Montréal im Viertelfinale die Brasilianerinnen Carolina Salgado und Rebecca Cavalcanti 2:0 (21:18, 21:14).

Gegen das erfahrene Team aus Südamerika dominierten die EM-Dritten von Düsseldorf beide Sätze, in der ersten Runde hatte das Duo ein Freilos besessen. Im Halbfinale warten am Sonntagabend (deutscher Zeit) nun Tina Graudina und Anastasija Samoilova aus Lettland.

Bei den deutschen Männern war in Kanada spätestens im Viertelfinale Endstation: Paul Henning und Lui Wust unterlagen dem norwegischen Weltklasse-Duo Anders Mol und Christian Sorum mit 0:2 (16:21, 15:21). Bereits im Achtelfinale schieden Lukas Pfretzschner und Sven Winter aus, die sich den Australiern Izac Carracher/Mark Nicolaidis 0:2 (17:21, 17:21) geschlagen geben mussten.

Vor zwei Wochen hatten Müller und Tillmann bei der Heim-EM im Düsseldorfer Rochusclub den dritten Platz belegt und damit die zweite EM-Medaille in Folge gewonnen. 2023 hatte das Duo in Den Haag erstmals den EM-Titel geholt, seitdem zählt es zur erweiterten Weltspitze.

Das größte Highlight des Kalenderjahres steht für die Beachvolleyballer noch bevor: Im November trifft sich die Weltelite in Adelaide. Im Sand Südaustraliens werden vom 14. bis zum 23. November die neuen Weltmeister gesucht.