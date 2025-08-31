Sport Allgemein
Beachvolleyball: Müller/Tillmann verpassen Podium in Hamburg
Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben nach dem Finale auch das Podium von Hamburg verpasst. Das deutsche Duo verlor am Sonntag bei dem Elite-16-Event in der Hansestadt erst im Halbfinale gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth (19:21, 13:21) und anschließend auch das Spiel um Bronze gegen Ana Patricia/Duda aus Brasilien mit 0:2 (16:21, 18:21).
Vor wenigen Wochen hatten die Deutschen das italienische Team bei der EM in Düsseldorf im Viertelfinale noch geschlagen, vor dem erneuten Aufeinandertreffen in Hamburg dann eine unfreiwillige Mini-Pause einlegen müssen. Im Viertelfinale waren ihre finnischen Gegnerinnen Taru Lahti and Niina Ahtiainen am Tag zuvor verletzungsbedingt nicht angetreten.
Damit hatten die EM-Dritten Müller/Tillmann als einziges deutsches Duo den Finaltag in Hamburg erreicht. Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler waren als bestes deutsches Männer-Team im Viertelfinale an den Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots gescheitert (1:2).