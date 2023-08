Beachvolleyball: Vier deutsche Duos in der K.o.-Runde

Anzeige

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann sind bei beim Elite-16-Turnier am Hamburger Rothenbaum in die K.o.-Runde eingezogen. Das Hamburger Duo, das Anfang August EM-Bronze gewonnen hatte, zog ebenso mit zwei Siegen und einer Niederlage als Gruppenzweiter in die nächste Runde ein wie Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Berlin).

Und auch die beiden deutschen Männer-Teams sind weiter im Turnier vertreten. Die Duos Nils Ehlers/Clemens Wickler (Hamburg) und Paul Henning/Sven Winter (Hamburg) verloren zwar jeweils zwei von drei Spielen, landeten aber dennoch unter den besten Zwölf und damit in der K.o.-Runde.

Karla Borger (Stuttgart)und Sandra Ittlinger (München) mussten hingegen schon nach der Vorrunde die Segel streichen.