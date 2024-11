Beim Heimrennen: Shiffrin vor 100. Weltcupsieg

Mikaela Shiffrin wird ihr Heimpublikum hören, die Schule aus Jugendtagen dabei fast in Sichtweite haben - und Kurs nehmen auf eine magische Marke. Ausgerechnet vor der eigenen Haustür in Killington im US-Bundesstaat Vermont kann die Ski-Königin ihren 100. Weltcupsieg feiern. Die Chance dazu hat die 29-Jährige im Riesenslalom am Samstag und im Slalom am Sonntag (jeweils 18.00/21.00 Uhr MEZ, ZDF und Eurosport).

"Es ist nicht unmöglich. Ich versuche es zu ignorieren. Wenn es passiert, ist es wunderbar", sagte die (noch) 99-malige Weltcupsiegerin - in sechs verschiedenen Einzel-Disziplinen.

Die Bestmarken ihrer Karriere, die im März 2011 auf der Weltcup-Bühne begann, übertreffen längst die großen Legenden des Skirennsports: Ingemar Stenmark (Schweden) feierte 86 Weltcup-Triumphe, die bald wohl zurückkehrende Lindsey Vonn (USA) 82. Falls Shiffrin am Wochenende einen Podestplatz holt, zieht sie zudem in der ewigen Podest-Bilanz mit Stenmark (155) gleich. Für ihre bisherigen 154 Top-Drei-Platzierungen benötigte sie 273 Weltcup-Starts - mehr als die Hälfte ihrer Rennen schloss sie auf dem Podest ab, mehr als ein Drittel gewann sie.

Sie hoffe auf eine "wirklich gute Leistung" in ihrem Heimrennen, betonte Shiffrin - und dürfte auf ihre Paradedisziplin setzen: Im Slalom fuhr sie bisher 62 Erfolge ein, bei einer Siegquote von über 50 Prozent (114 Rennen). Und in Vermont, vor eigenem Publikum, läuft es sowieso: Sechs der sieben Slalom-Wettbewerbe in Killington hat Shiffrin gewonnen. Am Wochenende kann ein historischer Erfolg hinzukommen.