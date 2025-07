Beim Sieg von McIntosh: Zwölfjährige Yu verpasst Podest knapp

Die Chinesin Yu Zidi hat beim Sieg von Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh im ersten Anlauf einen historischen Erfolg bei der WM in Singapur hauchdünn verpasst. Die erst zwölf Jahre alte Schülerin kam über die 200 m Lagen in 2:09,21 Minuten auf Rang vier - nur sechs Hundertstelsekunden fehlten ihr zu Bronze. Hätte Yu es auf das Podest geschafft, wäre sie die jüngste Medaillengewinnerin bei einem großen internationalen Schwimmwettkampf seit 1936 gewesen. Damals holte die zwölfjährige Dänin Inge Sörensen bei den Olympischen Spielen in Berlin Bronze über 200 m Brust.