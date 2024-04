Berliner Halbmarathon: Kejeta läuft auf Platz drei

Anzeige

Die deutsche Rekordhalterin Melat Kejeta ist beim Halbmarathon in Berlin auf das Podest gelaufen, hat aber den ersten deutschen Sieg in der Hauptstadt nach 15 Jahren verpasst. In 1:07:26 Minuten musste sich Kejeta (Kassel) den Äthiopierinnen Tekle Muluat (1:06:53) und Ftaw Zeray (1:07:22) geschlagen geben. Ihr deutscher Rekord liegt bei 1:05:18 Stunden.

Miriam Dattke (Regensburg) als Siebte und Eva Dieterich (Tübingen) als Achte liefen ebenfalls in die Top 10. Zuletzt hatte Sabrina Mockenhaupt 2009 in Berlin gewonnen.

Bei den Männern lief Samuel Fitwi (Trier) in persönlicher Bestzeit von 1:01:33 Stunden auf Platz neun und war damit bester Europäer. Sieger Daniel Simiu Ebenyo aus Kenia (59:30 Minuten) war rund zwei Minuten schneller.

Kejeta und Fitwi hatten sich im Januar beim Marathon in Dubai das Olympia-Ticket gesichert und sich damals jeweils auf Platz zwei der "ewigen" deutschen Bestenliste geschoben.