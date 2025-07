Berlins Hitze-Protest abgewiesen: Weinheim bleibt Meister

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat den Protest von Champions-League-Sieger ttc berlin eastside gegen die Kür des TTC 1946 Weinheim zum neuen Frauen-Mannschaftsmeister zurückgewiesen. Die aus formalen Gründen getroffene Entscheidung der Verbandsspielleitung vom Wochenende bestätigte Weinheims Manager Christian Säger auf SID-Anfrage am Sonntagabend. Sein Team mit Nationalspielerin Yuan Wan darf sich damit weiterhin Titelträger nennen. Berlin kann beim DTTB-Sportgericht in die Berufung gehen.

Wegen der großen Hitze beim Finalrückspiel der Frauen-Bundesliga in Weinheims Halle hatte Berlins Mannschaftsleitung nach dem 3:6 im Hinspiel bereits vor den Eröffnungsdoppeln Protest eingelegt. Nachdem die Gastgeberinnen beide Matches gewonnen hatten, schenkte das Hauptstadtteam die vier anschließenden Einzel ab. Die entsprechende 6:0-Wertung für Weinheim bescherte den Kurpfälzerinnen die erste Meisterschaft.

Der DTTB lehnte den Berliner Protest mit Hinweis auf seine Wettspielordnung ab. In den Statuten sind nur Minimaltemperaturen für Spielhallen vorgesehen. Dagegen sind keine Obergrenzen für Temperaturen - laut Berlin sollen in Weinheims Arena am Spieltag über 38 Grad Celsius geherrscht haben - festgeschrieben.