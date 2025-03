Biathleten enttäuschen erneut - Lägreid baut Vorsprung aus

Die enttäuschende Saison der deutschen Biathleten hat sich auch im Massenstart beim Weltcup auf der Pokljuka fortgesetzt. Im Rennen über 15 km belegte Justus Strelow (2 Strafrunden/+2:00,9 Minuten) als bester DSV-Athlet lediglich Rang 17. Den Sieg sicherte sich der Franzose Eric Perrot (1) vor seinem Landsmann Quentin Fillon Maillet (1/+3,1). Dritter wurde der Norweger Sturla Holm Lägreid (1/+22,3), der in Abwesenheit von Johannes Thingnes Bö seinen Vorsprung im Gesamtweltcup ausbaute.

Erneut verhinderten Probleme am Schießstand ein besseres Ergebnis für die DSV-Athleten, kein Deutscher blieb am Samstag in Slowenien fehlerfrei. Hinter Strelow wurde Danilo Riethmüller (2/+2:06,4) 20., Philipp Nawrath (2/+2:28,2) belegte Platz 22, David Zobel (3/+3:23,4) Rang 27.

Im Duell um das Gelbe Trikot liegt Lägreid vor dem Finale am legendären Holmenkollen 104 Punkte vor Bö, der am Freitag krankheitsbedingt aus Slowenien abgereist war. Auch in der Massenstart-Wertung liegt der 28-Jährige weiter vorne. In Oslo, Bös letztem Weltcup überhaupt, warten ein Sprint, eine Verfolgung und ein weiterer Massenstart auf das Feld.

Am Sonntag runden die Single-Mixed- (12.05 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.50 Uhr/alle ZDF und Eurosport) die Wettkämpfe auf der Pokljuka ab.