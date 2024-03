Biathletinnen ohne Podest in Verfolgung

Anzeige

Die deutschen Biathletinnen haben auch in der letzten Verfolgung des Winters den Sprung auf das Podest verpasst. Beim Sieg der Italienerin Lisa Vittozzi im kanadischen Canmore belegte Janina Hettich-Walz nach vier Schießfehlern den neunten Platz (+1:18,0 Minuten). Zum Podium fehlte der DSV-Athletin gut eine Minute.

"Es sind zu viele Fehler passiert. Ich kann mit Platz neun nicht ganz zufrieden sein", sagte Hettich-Walz am ZDF-Mikrofon: "Ich habe mich auf der Strecke gut gefühlt. Das Schießen war das Problem."

Vittozzi (1 Schießfehler) feierte ihren zweiten Erfolg in drei Tagen am Fuße der Rocky Mountains und eroberte ein Rennen vor Saisonende das Gelbe Trikot der Gesamtweltcupführenden. Im Tableau liegt die 29-Jährige nun 61 Punkte vor Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen, die nur den 19. Rang (4/+1:49,6) belegte. "Es war ein toller Tag", jubelte Vittozzi, die sich zudem die kleine Kristallkugel für die Verfolgungswertung sicherte.

Die weiteren Deutschen verpassten einen Platz unter den ersten Zehn. Selina Grotian (2/+1:19,0) belegte Rang elf, dahinter folgten Vanessa Voigt (2/+1:42,4) als 15. und Sophia Schneider (3/+1:44,6) auf Platz 16.

Johanna Puff (2/+2:54,3) erreichte den 32. Platz, Doppel-Juniorenweltmeisterin Julia Kink (2/+4:05,2) landete auf Rang 44. Anführerin Franziska Preuß hatte wegen eines anhaltenden Infekts auf das Saisonfinale verzichtet, sich stattdessen einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzogen.

Am Samstagabend (22.10 Uhr) bestreiten noch die Männer ihre Verfolgung über 12,5 Kilometer. Dabei geht Sprintsieger Johannes Thingnes Bö mit über einer Minute Vorsprung in die Loipe, als bester Deutscher startet Johannes Kühn von Platz acht (+1:20 Minuten). Mit den jeweiligen Massenstarts der Biathletinnen (18.10 Uhr) und Biathleten (22.20 Uhr/alles ZDF und Eurosport) endet am Sonntag die lange Saison.